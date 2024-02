Civitella Paganico (Grosseto). Incidente lungo la strada del Cipressino, nel comune di Civitella Paganico.

Oggi pomeriggio, intorno alle 16.10, per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate. Il motociclista, un uomo di 41 anni, è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 2.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza infermierizzata di Paganico, attivate anche le Forze dell’Ordine.