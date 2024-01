Straniero irregolare espulso e rimpatriato: accompagnato nel Paese di origine dalla Polizia

Grosseto. Nei giorni scorsi, nell’ambito di specifici servizi svolti dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Grosseto, è stata eseguita un’espulsione nei confronti di un cittadino straniero risultato irregolare sul territorio nazionale.

L’espulsione è stata eseguita dagli agenti della Questura, mediante accompagnamento diretto nel Paese di origine dello straniero.

In particolare, allo straniero, a seguito di condanna per reati in materia di immigrazione clandestina e reati contro la persona, è stato dapprima revocato il permesso di soggiorno di cui era in possesso ed in seguito è stato sottoposto ad espsulsione da parte del Prefetto, eseguito dal Questore con decreto di accompagnamento diretto alla frontiera.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione, a seguito di convalida da parte del Giudice di Pace di Grosseto, ha quindi dato esecuzione all’espulsione, rimpatriando coattivamente lo straniero nel Paese di origine dalla frontiera aerea di Fiumicino, con personale di scorta della Questura.