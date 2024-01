Ruba furgone, guida ubriaco e senza patente: fermato dalla Municipale in tempi record

Grosseto. Venerdì scorso, attorno alle 17, è pervenuta dalla Questura alla centrale della Polizia Municipale una segnalazione di furto di un furgone avvenuto a Grosseto.

Ottenute targa e modello, sono partite le operazioni di ricerca.

Nell’arco di un’ora e 30 minuti, il veicolo è stato intercettato e fermato in via Cesare Battisti, all’incrocio con via Pergolesi, dalla pattuglia di pronto intervento della Municipale.

Da accertamenti, l’uomo trovato alla guida è risultato essere un italiano residente a Grosseto.

In stato di ebbrezza alcolica e privo di patente di guida perché revocata, l’uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione. È stata inoltre formalizzata denuncia di furto presentata dal proprietario del veicolo.

“La nostra Polizia municipale – commenta il sindaco Vivarelli Colonna – si conferma ancora una volta un’eccellenza. Rivolgo un plauso agli agenti”.