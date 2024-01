Grosseto. Incidente sul lavoro in via Giada, a Grosseto.

Questa mattina, alle 12, per cause in corso di accertamento, un uomo di 52 anni è caduto da una scala da circa due metri.

Il ferito è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto anche i tecnici del Pisll della Asl.