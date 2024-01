Nuova aggressione alle pecore, sbranati otto capi: “Allevatore involontario fornitore di cibo a predatori”

Grosseto. “Il pastore contemporaneo si trova oggi nel paradossale ruolo di essere il garante del lupo, si è trasformato infatti da custode del gregge a fornitore involontario di cibo per i predatori. In passato, la pastorizia rappresentava una prospettiva di futuro per le famiglie e le generazioni successive, offrendo opportunità di studio e sicurezza economica. Oggi la stessa attività è diventata un’ardua sfida finanziaria”.

Giuseppe Zizi, titolare di una storica azienda in Maremma, esprime il suo sgomento dopo l’ennesimo attacco alle sue pecore: “Non riesco più a provare amarezza, ma solo profonda delusione. Ho implementato tutte le precauzioni per evitare gli attacchi, ma da ottobre scorso ogni settimana registriamo almeno uno o due episodi di aggressione. Complessivamente, oltre 50 pecore sono state sbranate, causando un danno ingente che è impossibile recuperare.“

L’ultimo attacco, verificatosi venerdì, ha portato alla perdita di 8 capi, lasciando sul prato carcasse spolpate e animali colpiti a morte.

“A volte non avverto nemmeno le autorità competenti – commenta Zizi -, tanta è la mia rassegnazione e la certezza che non serve a nulla, perché l’aggressione non termina con la conta delle pecore morte o agonizzanti, ma con la conta dei danni indiretti che sono ingentissimi: pecore terrorizzate, aborti e una diminuzione della produzione di latte. La pastorizia era un’arte intrinseca alla Maremma, un’attività che ha consentito di presidiare il territorio e ora sta subendo un lento processo di disintegrazione. Il patrimonio ovino è destinato a scomparire, lasciando dietro di sé solo tracce di una tradizione che qualcuno sembra intenzionato a voler fermamente cancellare. E nello sgomento sta un altro sgomento che tutto questo non sembra davvero interessare a chi dovrebbe tutelarci o sostenerci”.

“L’attacco recente all’allevatore Zizi rappresenta l’ennesimo episodio di una lunga serie e, come Cia Grosseto, esprimiamo, ancora una volta, la solidarietà verso questo agricoltore. Questo dolore non è solo formale, poiché da anni interveniamo, ovunque possibile, per sollevare l’ormai non più gestibile problema dei predatori. Una battaglia senza sosta nonostante le ostilità che abbiamo trovato lungo il cammino perchè consapevoli della tragedia quotidiana vissuta dai nostri pastori“.

Claudio Capecchi, presidente di Cia Grosseto, non usa mezzi termini per ricordare quanto impegno è stato profuso in questi anni a fianco degli allevatori.

“Nel 2019, con un importante convegno, e successivamente, in ogni altra occasione, abbiamo ribadito la necessità di intervenire per salvare il settore, ma così non è stato e oggi la situazione è insostenibile nella nostra terra. Per affrontare questa sfida, sono necessari due approcci – spiega Capecchi –. Inizialmente, dobbiamo fornire un supporto immediato alle aziende agricole per compensare le perdite e i costi gestionali, stimati intorno a 50-60 euro per ogni pecora all’anno. Le risorse dovute non devono però gravare sui fondi di sviluppo rurale, ma devono essere reperite altrove, ad esempio attraverso un contributo dalla collettività. In caso contrario, gli stessi agricoltori sarebbero costretti a coprire i danni subiti. Il secondo approccio deve necessariamente mirare a contenere il numero dei predatori. È dunque essenziale riconsiderare la Direttiva Habitat per ridurre significativamente il numero di grandi carnivori, lupi o ibridi. Un passaggio cruciale, questo, che però richiede tempo. Nel frattempo, è essenziale fornire un concreto supporto finanziario alle aziende, assegnando i 50-60 euro precedentemente menzionati per sostenere gli allevatori costretti ad aumentare le spese per proteggere il proprio bestiame e garantire la loro sopravvivenza”.

“Infine – conclude Capecchi – attendiamo l’analisi scientifica per la revisione della Direttiva Habitat da parte dell’Europa, che sta valutando la possibilità di maggiore flessibilità e un ‘downgrading”‘dello status di protezione. Nel frattempo, poiché la legge lo consente, chiediamo l’applicazione della deroga contenuta nella Direttiva Habitat per ridurre, in modo coerente, il numero dei predatori nelle zone considerate ad alto rischio”