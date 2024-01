Incidente stradale: cinque persone ferite, giovane trasportato a Siena in gravi condizioni

Grosseto. Incidente stradale nella tarda serata di ieri nel comune di Grosseto, sulla strada provinciale 59 Ripescia-Alberese.

Alle 22.05, per cause in corso di accertamento, due auto sono finite fuori strada.

Coinvolte cinque persone: un minorenne e due persone di 18 anni, insieme ad un uomo di 35 anni, sono stati trasportati con politrauma al pronto soccorso del Misericordia di Grosseto in codice 2, mentre un ragazzo di 20 anni è stato trasportato al Pronto soccorso di Siena dall’elisoccorso Pegaso 3.

Sul posto sono intervenuti le ambulanze della Misericordia di Grosseto e di Albinia, la Croce Rossa di Grosseto, l’elisoccorso Pegaso 3 e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto le cinque persone dalle due automobili coinvolte nell’incidente.