Grosseto. Un ragazzo minorenne è rimasto ferito in seguito ad una caduta accidentale in via Repubblica di San Marino, a Grosseto.

L’episodio è accaduto alle 22.15 di ieri sera.

Il giovane è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 2 con l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Misericordia di Grosseto e l’automedica di Grosseto.