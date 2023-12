Controlli a tappeto dei Carabinieri: smantellato bivacco dello spaccio, sequestrata droga

Grosseto. È sempre attuale l’esigenza di arginare i furti e le rapine che si registrano sul territorio della provincia di Grosseto, così come gli indici di illegalità e degrado che trovano “spazio” in aree urbane e rurali.

È per questo che la compagnia Carabinieri di Pitigliano, impegnata nei contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, del porto abusivo di armi e dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche in vista delle prossime festività natalizie, ha potenziato il controllo del territorio, soprattutto nell’arco serale.

Le operazioni hanno interessato tanto i comuni amiatini, quanto quelli della zona collinare, tramite controlli serrati sia nei paesi sia nelle varie frazioni che interessano un comprensorio totale di circa 1200 Kmq.

Durante i controlli, i Carabinieri della tenenza di Arcidosso, al termine di una perquisizione personale, hanno trovato due cittadini di nazionalità tunisina in possesso di coltelli a serramanico con lama della lunghezza di 6 centimetri e di alcune dosi di hashish. Entrambi sono stati segnalati alle competenti autorità .

Al termine dei servizi di controllo del territorio sono state identificate 150 persone, 131 veicoli. diversi sono stati multati per mancata revisione con conseguente fermo amministrativo dei mezzi.

I controlli si sono estesi anche nell’area boschiva, dove da tempo i Carabinieri effettuano serrate battute al fine di individuare e smantellare bivacchi improvvisati, utilizzati dai pusher come presidio per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri delle stazioni di Sorano, Manciano, Saturnia e Pitigliano hanno scovato infatti, nei boschi insistenti in una località boschiva del comune di Sorano, una tenda realizzata con teli in nylon e nelle immediate vicinanze un marsupio con all’interno droga già confezionata e pronta per essere venduta, oltre a banconote di diverso taglio, provento dell’illecita attività, abbandonata in tutta fretta dallo spacciatore alla vista dei Carabinieri.

Il tutto è stato recuperato, per essere processato secondo le procedure di legge.