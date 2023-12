Sicurezza, il Questore traccia un bilancio: “Reati in calo in Maremma nel 2023”

Grosseto. “La provincia di Grosseto e il capoluogo sono territori abbastanza sicuri e tutti i reati sono in calo rispetto al 2022, ma la nostra attenzione per reprimere comportamenti criminali rimane sempre alta e costante”.

Con queste parole il Questore di Grosseto, Antonio Mannoni, ha aperto la conferenza stampa per tracciare un bilancio dell’attività della Polizia di Stato sul territorio maremmano nel 2023.

“E’ stato un anno impegnativo – ha spiegato Mannoni –, dato che la sicurezza è sempre un tema complicato, ma sono moderatamente soddisfatto perchè i dati sui reati rispetto al precedente anno sono migliorati. I cittadini pretendono sempre tanto dalla Polizia e noi ci impegniamo sempre al massimo per tutelarli. Le statistiche, però, contano fino ad un certo punto: l’aspetto fondamentale è dato dalla soddisfazione e dagli apprezzamenti che le persone ci dimostrano per il lavoro svolto”.

I dati del 2023

Ordine pubblico

“La Polizia svolge un servizio per assicurare la sicurezza, ma anche per garantire l’ordine pubblico e persino di tipo amministrativo – ha sottolineato il Questore –. Nel 2023 abbiamo emesso 2.475 ordinanze relative all’ordine pubblico e per 258 giorni abbiamo assicurato la nostra presenza durante eventi pubblici, come i concerti a Follonica e a Grosseto o l’open day al 4° Stormo per il centenario dell’Aeronautica Militare”.

Controllo del territorio

“Il controllo del territorio è l’attività verso la quale abbiamo prestato maggiore attenzione – ha continuato Mannoni –. Per i cittadini, vedere una nostra pattuglia è motivo di serenità e sicurezza. Il nostro compito è soprattutto quello di soccorrere le persone, in particolar modo quelle più fragili, come anziani e bambini, ma anche gli animali, grazie all’impegno della Stradale. Le pattuglie ordinarie che abbiamo dispiegato sul territorio sono state 5.318, quelle impegnate in controlli straordinari 347. Abbiamo predisposto 4.047 posti di blocco lungo le strade maremmane, durante i quali sono state identificate 58.719 persone e controllati 24.178 veicoli. Inoltre, sono stati effettuati 31 controlli straordinari del territorio ad alto impatto, soprattutto in via Roma, nel centro storico e nei pressi della stazione di Grosseto: si tratta di operazioni svolte in un lasso di tempo limitato, con un elevato impiego di pattuglie, per prevenire reati e degrado in città”.

Divisione Anticrimine

“La Divisione Anticrimine della Polizia, guidata da Evandro Clementucci, ha adottato misure di prevenzione verso persone potenzialmente pericolose – ha spiegato il Questore -. Sono stati emessi 71 fogli di via obbligatori, che dispongono il divieto di ritorno per tre anni in un comune al destinatario del provvedimento, 6 Daspo per comportamenti violenti durante manifestazioni sportive, 16 Dacur, i divieti di accesso alle aree urbane, per limitare la libertà di movimento di alcune persone. 19 sono stati gli avvisi orali verso persone che hanno avuto comportamenti pericolosi per l’incolumità pubblica. Ci tengo a precisare che questi sono gli unici strumenti a disposizione della Questura: noi non possiamo decidere in merito alla carcerazione di un individuo, una facoltà che spetta esclusivamente all’Autorità Giudiziaria”.

Polizia amministrativa

“La Polizia amministrativa, nel 2023, ha controllato 103 locali ed ha elevato 22 multe – ha continuato Mannoni –. Sono stati rilasciati 9.930 passaporti, la cui richiesta, con la fine dell’emergenza Covid e il varo della Brexit è aumentata sensibilmente. Noi abbiamo affrontato bene questa esigenza dei cittadini attraverso open day, con l’apertura straordinaria dell’ufficio passaporti anche il sabato e la domenica. Le urgenze sono state soddisfatte in brevissimo tempo. Inoltre, abbiamo rilasciato 2.254 licenze per la detenzione di armi”.

Immigrazione

“C’è stato un amento dell’immigrazione in provincia di Grosseto, soprattutto a causa della guerra in Ucraina – ha sottolineato Mannoni -. Nel 2023 abbiamo rinnovato e rilasciato 10.208 permessi di soggiorno. Inoltre, abbiamo svolto un’attività di contrasto all’immigrazione irregolare, attraverso la quale sono state controllate 2.717 persone e sono state espulse dall’Italia 99. Inoltre, la Polizia di frontiera ha controllato tutti i 430 voli atterrati all’aeroporto di Grosseto nel 2023″.

Polizia giudiziaria

“L’attività di Polizia giudiziaria ha permesso, nel 2023, di denunciare 347 persone – ha spiegato il Questore – e di arrestarne 31“.

Polizia ferroviaria

“La Polizia ferroviaria – ha continuato Mannoni – ha controllato l’interno della stazione di Grosseto e il perimetro esterno, oltre ai passeggeri che scendevano dai treni. Sono state identificate 12.947 persone, sono stati scortati 148 treni e sono state dispiegate 270 pattuglie nella stazione e lungo la linea ferroviaria”.

Polizia Stradale

“La Polizia Stradale ha festeggiato 75 anni di vita ed è la specialità più longeva all’interno della Polizia di Stato – ha spiegato il Questore -. Nel 2023 ha identificato 11.041 persone e fermato e controllato 9.136 veicoli. Inoltre, in provincia di Grosseto sono state dispiegate 2.359 pattuglie”.

“Bisogna prendere con le molle le statistiche sulla sicurezza che pongono la provincia di Grosseto nella parte bassa della classifica in Italia – ha concluso Mannoni –, perchè i dati sono influenzati da diversi fattori, che devono essere esaminati con competenza. In Maremma, nel 2023, si è verificato solamente un omicidio, ad Istia d’Ombrone, dove una donna ha ucciso la madre e poi è stata riconosciuta incapace di intendere e di volere al momento del crimine; inoltre, non esiste criminalità organizzata e le rapine sono in calo. Per questo, possiamo ritenere il territorio sicuro”.