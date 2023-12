Spari contro la Guardia di Finanza, il sindacato: “Bene arresto di uno dei responsabili”

Grosseto. “L’Unione sindacale italiana finanzieri esprime soddisfazione per l’arresto di uno dei responsabili della sparatoria avvenuta ad agosto scorso a Castiglione della Pescaia dove, lungo la strada delle Colacchie, due colpi d’arma da fuoco furono esplosi in direzione della pattuglia della Guardia di Finanza, durante un normale controllo di un’auto in sosta.

Le indagini dei colleghi hanno consentito di risalire all’identità dei tre soggetti, di cui uno arrestato, ai quali è stata ricondotta la responsabilità dei gravi fatti criminosi.

Episodi del genere e tutte le altre forme di violenza perpetrate ai danni delle Forze dell’ordine sono intollerabili e vanno fermamente, contrastate e condannate.

Chi tocca un uomo dello Stato nell’esercizio delle sue funzioni tocca lo Stato e mina i principi di democrazia, legalità e pacifica convivenza”.

Lo dichiara, in una nota, Vincenzo Piscozzo, segretario generale dell’Unione sindacale italiana finanzieri (Usif).