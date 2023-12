Espulso dopo la scarcerazione: uomo accompagnato dalla Polizia nel suo Paese di origine

Grosseto. Nei giorni scorsi, nell’ambito di specifici servizi svolti dall’Ufficio Immigrazione della Questura, è stata eseguita un’espulsione nei confronti di un cittadino straniero risultato irregolare sul territorio nazionale. L’espulsione è stata eseguita da personale della Questura di Grosseto, mediante l’accompagnamento diretto nel Paese di origine dello straniero.

In particolare, l’uomo si trovava detenuto nel carcere di Massa Marittima poichè stava scontando la pena per una precedente condanna per reati contro la persona.

Agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura si sono quindi prima recati in carcere insieme al Giudice di Pace di Grosseto per l’udienza di convalida del provvedimento di espulsione dallo Stato emanato dal Prefetto di Grosseto nei confronti dello straniero.

A seguito della convalida, al momento della scarcerazione, l’uomo è stato accompagnato da parte di agenti della Polizia di Stato all’aeroporto Marconi di Bologna e rimpatriato in modo coatto nel Paese di origine, con personale di scorta dell’Ufficio Immigrazione.

Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione, inoltre, nella settimana scorsa hanno proceduto a notificare un provvedimento di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un cittadino straniero risultato, a seguito dei controlli in materia di immigrazione, condannato per reati inerenti gli stupefacenti.