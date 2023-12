Incidente sull’Aurelia: scontro tra un’auto e un furgone, quattro donne ferite

Grosseto. Incidente sull’Aurelia, tra Braccagni e Grosseto nord, in direzione della frazione.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale intervenuta sul posto, oggi pomeriggio, intorno alle 13, un’auto ed un furgone si sono scontrati.

Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 42 anni, una delle quattro passeggere della macchina, che è stata estratta dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto e consegnata al personale sanitario presente sul posto.

Ferite lievi per le altre tre donne a bordo dell’auto, incolume l’autista, ed unico passeggero, del furgone, nonostante il mezzo si sia ribaltato.

I sanitari del 118 hanno trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto la donna di 42 anni e una ragazza minorenne, entrambe in codice 2.

Al momento il traffico sulla corsia è interrotto.