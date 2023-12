Ultraleggero colpisce un olivo e finisce a terra: due persone ferite

Aggiornamento ore 13.48: i passeggeri dell’ultraleggero hanno riportato lievi conseguenze nell’incidente e le loro condizioni non destano preoccupazione. Ora sono in ospedale per accertamenti.

Grosseto Incidente alla superficie di volo in località Le Bucacce, nel comune di Grosseto, nei pressi di Casalesi.

Un ultraleggero, con a bordo due persone, in fase di decollo, per cause in corso di accertamento dell’autorità competente, ha perso quota andando a sbattere contro il terreno adiacente la pista di atterraggio, colpendo una pianta di olivo.

I due passeggeri velivolo sono stati presi in cura dal personale sanitario presente sul posto, mentre la squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto sta verificando le condizioni di sicurezza dell’aereo, svuotando i serbatoi del carburante posti sulle ali.

Sul posto i Carabinieri di Grosseto.

Notizia in aggiornamento