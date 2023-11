Guida con patente contraffatta: scoperto grazie a perizia dell’esperto della Municipale

Grosseto. Proseguono le operazioni di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Grosseto.

In via Roma, ieri pomeriggio, è stato fermato un cittadino extracomunitario risultato poi sprovvisto di patente. Alla richiesta degli agenti di fornire il documento di guida, infatti, l’uomo ne ha esibito uno falso.

“Grazie al minuzioso lavoro delle nostre donne e dei nostri uomini in divisa – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia Municipale, Riccardo Megale –, ancora una volta siamo riusciti a sorprendere un soggetto che stava guidando senza rispettare le norme. Una volta ricevuto l’alt dalla pattuglia in via Roma, l’uomo ha infatti porto agli agenti una patente italiana solo all’apparenza regolare. Lo zelo del personale del reparto di prossimità è stato determinante. Sì, perché i nostri agenti hanno voluto comunque approfondire la questione e hanno coinvolto il collega esperto in falso documentale, una risorsa presente nell’organico della Municipale: ebbene, in pochi istanti di perizia è stata rilevata la non autenticità del documento”.

Per il conducente sono quindi scattate le contestazioni riferite agli articoli 477, 482 e 110 del Codice di procedura penale e le sanzioni amministrative del Codice della Strada previste per la circostanza.