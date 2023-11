Tetto di un palazzo in fiamme: i Vigili del Fuoco spengono l’incendio

Sticciano (Grosseto). Due squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenute nel tardo pomeriggio di oggi per l’incendio del tetto di un palazzo composto da due piani.

All’arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno immediatamente attaccato le fiamme, localizzate sulla copertura del fabbricato, composta da travi e correnti in legno e tegole.

Il rapido intervento dei pompieri, con l’utilizzo dell’autoscala, ha scongiurato il pericolo di ulteriori danni al tetto, comunque in parte pesantemente danneggiato, e la propagazione delle fiamme all’appartamento sottostante.

Ancora in corso, in questo momento, le operazioni di smassamento del materiale incendiato e di verifica delle condizioni di sicurezza dell’appartamento, abitato da due donne (madre e figlia), posto al secondo piano. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale medico per la verifica delle condizioni di salute delle due donne.