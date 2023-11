L’assessore: “Sembra che l’animale che si aggirava nella frazione fosse un cane”

Scansano (Grosseto). Alessandro Fulda, assessore del Comune di Scansano, interviene in merito all’avvistamento del presunto lupo a Murci.

“Il proprietario del cane, pare un lupo cecoslovacco, sembra si sia messo in contatto con la redazione di un mezzo di informazione – spiega l’assessore -. Il video girato dai ragazzi non conteneva elementi che potessero fare pensare a un animale domestico: l’animale era grande, schivo e senza collare. Tuttavia, se si trattasse di un cane ci sentiamo sicuramente tutti sollevati. Naturalmente riteniamo che non è il caso che un animale di così di grossa taglia giri libero per il paese durante la notte”.