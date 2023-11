Esplosione in un centro di accoglienza: in soccorso anche ambulanze e elisoccorso dalla Maremma

La centrale d’emergenza urgenza 118 di Siena e Grosseto ha ricevuto, nella notte, attorno alle 23.45, una richiesta di supporto da parte della centrale operativa del 118 di Rieti/ Viterbo per una maxiemergenza in zona San Lorenzo Nuovo, lungo la strada regionale laziale 74, per un’esplosione al centro di accoglienza e il successivo parziale crollo della struttura.

Immediatamente si sono rese disponibili e sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Abbadia San Salvatore, di Celle sul Rigo, di Santa Fiora, di Piancastagnaio, di Castel del Piano, di Sarteano e di Montepulciano, oltre ad un’ambulanza della Croce Rossa di Pitigliano.

Intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso 2.