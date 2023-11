Rischio idrogeologico, mareggiate e vento: continua l’allerta meteo di codice giallo

Grosseto. Un aumento dell’instabilità interesserà la Toscana nelle prossime ore, fino a sera.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha anzitutto esteso il codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, limitatamente alle zone del Valdarno Inferiore, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 10 novembre. Inoltre ha emesso un codice giallo sempre per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per il versante nord-occidentale, con validità dalle ore 13 fino alla mezzanotte di oggi, e per temporali forti (dalle 14 fino alla mezzanotte di oggi) per tutta la zona interna centro-settentrionale e l’amiatino. Infine un codice giallo per vento e mareggiate fino alle 12 di domani riguarda costa centro-meridionale e isole.

Le previsioni

Tra il pomeriggio e la sera di oggi, venerdì, nuovo aumento dell’instabilità con possibilità di forti temporali su tutta la regione, più probabili e frequenti sulle zone interne centro-settentrionali e nella zona dell’Amiata. Dalla tarda serata generale cessazione dei fenomeni. Sempre per oggi venti forti da ovest, sud-ovest sulla costa centrale e sull’Arcipelago a nord dell’Elba. Domani, fino alla prima parte della giornata, forti raffiche di Ponente sull’Arcipelago a nord di Pianosa e sulla costa centrale. Moto ondoso in aumento fino a mare agitato sulla costa centro-settentrionale e in Arcipelago, in particolare a nord di Capraia e lungo il litorale pisano e livornese. Domani mare fino ad agitato a nord dell’Elba per la prima parte della giornata.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo