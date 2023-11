Civitella Paganico (Grosseto). Incidente lungo la strada del Cipressino, oggi pomeriggio, poco dopo le 14, nel comune di Civitella Paganico.

Per cause in corso di accertamento, un camion è uscito di strada ed è finito in una scarpata.

Nell’incidente, è rimasto ferito un uomo di 44 anni, trasportato all’ospedale Misericordia in codice 2 dall’ambulanza infermieristica della Misericordia di Paganico.

Sul posto, sono intervenuti anche le Forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.