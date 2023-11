Cucciolo di capriolo investito: soccorso e salvato dalla Polizia

Grosseto. È stata proprio una brutta avventura quella in cui è incorso un cucciolo di capriolo, che questa mattina si è trovato ferito sulla corsia della strada della Trappola che porta a Marina di Grosseto.

A dare l’allarme al Numero di unico di emergenza 112 è stata un’automobilista di passaggio.

I soccorsi

Quando gli agenti delle volanti della Questua di Grosseto sono arrivati sul posto, hanno visto l’animale in difficoltà e subito si sono organizzati: mentre il capo pattuglia ha rallentato il traffico, l’altro componente della pattuglia ha soccorso il piccolo capriolo, sollevandolo e portandolo in salvo al ciglio della strada ed infine coprendolo con la coperta termica in dotazione alle auto della Polizia di Stato.

L’animale, oltre ad avere un’abrasione sul corpo, era visibilmente sotto choc per lo spavento; la pattuglia ha immediatamente allertato il servizio veterinario della Asl. Ora l’animale ora è affidato alle cure del Centro recupero animali selvatici di Semproniano e solo quando sarà guarito verrà rimesso nel suo habitat naturale.