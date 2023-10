Costruisce una serra artigianale e coltiva piante di marijuana in casa: scoperto dai Carabinieri

Grosseto Prosegue senza interruzione l’opera di contrasto da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Grosseto.

Nel corso della settimana passata, nei Comuni di Follonica e in quelli confinanti, i Carabinieri delle Stazioni e del Nucleo radiomobile hanno aumentato controlli su strada e nelle zone più isolate, sviluppando una routine che permetta di raggiungere le aree solitamente non battute con una regolare periodicità, a prescindere dal verificarsi di fenomeni illegali.

Risale ad alcuni giorni fa il servizio svolto dai Carabinieri della Stazione di Ribolla, che, dopo aver effettuato alcuni appostamenti, hanno individuato una persona che a casa aveva sviluppato una serra artigianale e dove aveva fatto crescere diverse piante. Il tutto aveva, al momento della perquisizione domiciliare, fruttato oltre 300 grammi di marijuana, oltre a vario materiale per la coltivazione “domestica” (in foto).

Sempre sul fronte del contrasto agli stupefacenti, i Carabinieri, durante uno dei controlli in strada, hanno trovato un giovane in possesso di alcun grammi di hashish e cocaina, per cui è stato segnalato alla Prefettura di Grosseto quale assuntore di droghe.