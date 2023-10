Allerta meteo arancione: ecco i comportamenti da adottare per evitare rischi

Colline Metallifere (Grosseto). La sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali forti anche nelle Colline Metallifere, a partire dalle ore 17 fino alle ore 24 di oggi, lunedì 30 ottobre. Si invita, pertanto, a mettersi in viaggio con i mezzi privati solo in caso di necessità.

L’avviso di allerta interessa anche i territori dei comuni membri dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, comprendendo così anche i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada.

L’Unione raccomanda, quindi, la massima attenzione e prudenza e invita la cittadinanza ad attenersi alle seguenti norme comportamentali:

prestare attenzione durante i fenomeni più intensi a possibili temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, etc.) e, a causa delle violente raffiche di vento, alla possibile rottura di rami e/o caduta di alberi, alla caduta di tegole, a danni alle strutture provvisorie e/o agli edifici, ad abbattimento di pali, segnaletica e impalcature, ed al trasporto di materiale;

chi abita ai piani terra deve essere pronto ad abbandonare le proprie abitazioni per salire ai piani superiori. I piani seminterrati devono essere evacuati evitando di raggiungerli in caso di forti precipitazioni;

non bisogna entrare in luoghi chiusi posti a livello o sotto la strada, in quanto sono i primi a essere investiti dall’acqua;

è bene non usare ascensori o montacarichi;

non mettersi in viaggio se non per motivi strettamente necessari. Tuttavia, nel caso vi troviate per strada durante l’evento meteo avverso, non bisogna tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista. È opportuno infatti cercare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro chiedendo ospitalità ai residenti. Una volta raggiunta una zona sicura è necessario prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite dalla Protezione civile tramite i mezzi di informazione;

durante l’allerta meteo è da evitare nella maniera più assoluta il transito, sia a piedi, sia in auto, lungo le strade in pendenza percorse da flussi d’acqua. Infatti, in caso di forti correnti, è possibile che vengano trascinati lungo la strada oggetti anche di notevoli dimensioni con conseguenze gravissime per l’incolumità non solo dei pedoni, ma anche di chi transita in auto. È altrettanto rischioso attraversare aree allagate che potrebbero nascondere voragini od ostacoli pericolosi;

evitare infine di percorrere sentieri anche segnalati, attraversare guadi o sostare nei punti di attraversamento dei corsi d’acqua fino alla cessazione dello stato di allerta.

La Protezione Civile dell’Unione sta monitorando la situazione, è pronta ad intervenire in caso di necessità ed ha allertato anche il personale di volontariato convenzionato con l’Unione per la gestione delle emergenze di protezione civile.