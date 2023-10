Scansano (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale 159, nei pressi di Pomonte, nel comune di Scansano.

Questa mattina, intorno alle 11.25, per cause in corso di accertamento, un uomo è caduto mentre era in sella alla sua moto.

Sul posto, è atterrato l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato il ferito, un 66enne, all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 2. Sul posto, suono intervenuti anche i Carabinieri e l’ambulanza infermieristica di Scansano