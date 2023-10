Grosseto. Incidente questa mattina, intorno alle 5, in viale Mascagni, a Grosseto, all’altezza dell’incrocio con via Leoncavallo.

Per cause in corso di accertamento, una moto è uscita di strada: l’uomo alla guida, di 30 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto sono intervenute l’automedica, l’ambulanza della Misercordia di Grosseto e la Polizia Stradale.