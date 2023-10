Incidente sulla Senese, scontro tra un’auto e una moto: muore uomo di 68 anni

Aggiornamento ore 19.00: è morto subito dopo il trasporto all’ospedale Le Scotte di Siena l’uomo di 68 anni rimasto coinvolto in un incidente sulla Senese, all’altezza dell’uscita per Montorsaio.

Campagnatico (Grosseto). Incidente lungo la Grosseto-Siena, dopo l’uscita per Montorsaio, in direzione di Grosseto.

Oggi pomeriggio, intorno alle 13.10, per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate. Il motociclista, un uomo di 68 anni, è stato sbalzato fuori strada a causa dell’impatto ed è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto sono intervenuti anche l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Arcidosso, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.