Navigazione e pesca in area protetta: multati quattro turisti stranieri

Isola di Montecristo (Grosseto). Nei giorni scorsi il Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica è prontamente intervenuto intercettando e sanzionando un natante noleggiato da quattro turisti tedeschi, che hanno violato il divieto di ingresso e di navigazione nell’area a mare protetta dal Parco nazionale arcipelago toscano. Contestualmente, all’ingresso e alla navigazione in area marina protetta, a carico dei trasgressori sono stati presi provvedimenti circa la conduzione di attività di pesca di tipo amatoriale, esercitata in area dove tale attività risulta vietata.

I provvedimenti a carico dei trasgressori sono stati intrapresi per violazione di norme che tutelano gli habitat e le specie animali e vegetali di un ambiente naturale particolarmente protetto, riconosciuto anche a livello europeo.

“L’isola di Montecristo, riserva naturale dello Stato gestita dall’Arma dei Carabinieri per la biodiversità, nel Parco nazionale dell’arcipelago toscano, custodisce un’inestimabile ricchezza di biodiversità ed è dedicata alla conservazione dei delicati habitat che la caratterizzano – afferma il Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, Colonnello Giovanni Quilghini -. L’isola è costantemente presidiata da militari dell’Arma, che svolgono compiti di sorveglianza, supporto alle attività di gestione e conservazione in turni di quindici giorni. L’accesso alla riserva e la navigazione nell’area marina circostante, classificata Zona 1 del Parco nazionale, è vietato per ragioni di tutela e conservazione. Comportamenti illeciti sono perseguiti secondo le vigenti norme poste a tutela delle aree protette, come è avvenuto nei giorni scorsi”.

Soddisfatto il presidente del Parco nazionale, Giampiero Sammuri, che ha ringraziato il Reparto Carabinieri: “Mi piace sottolineare nuovamente il fondamentale ruolo delle forze dell’ordine che supportano l’Ente Parco nelle attività di presidio e di vigilanza delle sette isole dell’Arcipelago toscano. Grazie davvero al Comandante Quilghini e al suo Reparto per l’intervento condotto nei giorni scorsi e, più in generale, per l’ottimo lavoro svolto a Montecristo, sito di straordinaria importanza conservazionistica”.

Il commento del sindaco: “Chi non rispetta l’ambiente stia a casa propria”

“Leggo che alcuni turisti tedeschi sono entrati con la loro barca nell’area marina protetta dell’isola di Montecristo, luogo di inestimabile valore naturalistico. Non paghi, i villeggianti hanno creduto bene di mettersi anche a pescare – dichiara il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Sul posto è intervenuto il reparto Carabinieri biodiversità di Follonica, che ringraziamo per aver giustamente sanzionato queste persone. Lascia sgomenti la noncuranza con cui gente ospite della nostra terra riesce a trattare i luoghi che visita, infischiandosene delle regole a tutela del paesaggio, della natura, dei beni artistici e delle bellezze monumentali: c’è chi prende a calci i daini a Cala di Forno, chi pesca a Montecristo. Chi non ha il rispetto per queste nostre incalcolabili ricchezze deve fare solo una cosa: starsene a casa propria”.