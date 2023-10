Scansano (Grosseto). Incidente lungo la Strada provinciale 159, nel comune di Scansano, nei pressi della strada del podere della Fame

Oggi pomeriggio, intorno alle 16, per cause in corso di accertamento, una moto e un’auto si sono scontrate. Nell’impatto, è rimasto ferito il motociclista, un uomo di 23 anni, trasportato in codice 3 all’ospedale di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza di Scansano, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.