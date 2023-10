Scontro tra un’auto e una bici: uomo trasportato a Siena con l’elisoccorso

Marina di Grosseto (Grosseto). Incidente a Marina di Grosseto, in via delle Collacchie, all’incrocio tra la Strada provinciale 159 e la Strada provinciale dei Laghi.

Questa mattina, intorno alle 9, per cause in corso di accertamento, un’auto si è scontrata con una bici.

Il ciclista, un uomo, di cui non sono note le generalità, è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto, sono intervenuti l’ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, i Carabinieri e la Polizia Municipale.