Incendio in un appartamento di un palazzo: Vigili del Fuoco sul posto

Aggiornamento ore 16.45: Al momento, due squadre dei Vigili del Fuoco e il funzionario di servizio del Comando di Grosseto, intervenuti con l’autoscala e l’autobotte, stanno ancora provvedendo allo spegnimento dell’incendio, scoppiato intorno alle 14.30 di oggi pomeriggio.

Non si registrarono danni a persone. Il rapido intervento della squadra dei Vigili del Fuoco, ha evitato che l’incendio si propagasse anche all’appartamento sottostante e nelle abitazioni attigue.

Grosseto. Incendio in una terrazza all’ultimo piano di un palazzo in via Bianciardi, a Grosseto.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco: i pompieri hanno circoscritto prontamente le fiamme, che sembra siano scaturite a causa di un cortocircuito nei pressi di alcuni pannelli solari sistemati sul tetto della casa.

Al momento, sta ancora uscendo del fumo dalla terrazza e i Vigili del Fuoco sono impegnati a mettere in sicurezza lo stabile. Fortunatamente, non è presente nessuno all’interno dell’abitazione.

Notizia in aggiornamento