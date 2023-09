Piogge e temporali: prorogata l’allerta meteo di codice giallo

Grosseto. Tempo instabile per il transito di una perturbazione atlantica che causerà pioggia e temporali forti per l’intera giornata di oggi. Per questo, la sala operativa della protezione civile regionale ha confermato il codice giallo per la giornata di oggi, venerdì 22 settembre, su tutta la Toscana.

Il codice giallo è stato prorogato fino alle 8 di sabato 23 settembre per le zone meridionali, dove potranno ancora verificarsi rovesci o temporali, con possibili colpi di vento e grandinate. I mari saranno mossi e in particolare ancora molto mossi domani, a nord dell’Elba.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo