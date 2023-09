Isola del Giglio (Grosseto). Incidente a Giglio Porto, all’Isola del Giglio.

Ieri sera, poco dopo le 22, per cause in corso di accertamento, un minorenne è caduto sugli scogli ed è stato trasportato all’ospedale Misericordia con l’elisoccorso Pegaso 2 in codice 2.

Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza medicalizzata della Misericordia della Giglio. Allertata la Capitaneria di Porto.