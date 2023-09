Blitz di Carabinieri e Finanza: sequestrata droga, smantellati bivacchi, identificate 40 persone

Grosseto. Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dell’Arma dei Carabinieri della provincia di Grosseto, che in questi giorni, insieme ai colleghi della Guardia di Finanza, hanno svolto due operazioni straordinarie, in cui si sono addentrati in diverse zone boschive adiacenti alla costa.

I controlli

Due operazioni, eseguite in due giorni diversi da non meno di 20 militari per ciascun giorno, e che hanno visto la collaborazione di unità cinofile della Guardia di Finanza e dell’elicottero del 6° Elinucleo Carabinieri di Pisa, che hanno contribuito da una parte alla ricerca minuziosa di droga in un ambiente di per sé difficile, come quello boschivo, e dall’altra alla verifica immediata dall’alto di ampie porzioni di macchia, difficilmente raggiungibili da terra.

Le due operazioni hanno permesso di identificare circa 40 persone, probabili assuntori di stupefacenti, trovate nei pressi delle zone di spaccio, a piedi o a bordo di mezzi; tra questi, sono stati fermati ed identificati anche due uomini che, al momento del controllo, occupavano materialmente un bivacco nascosto nella vegetazione.

Nel prosieguo, Carabinieri e Finanzieri hanno trovato, e smantellato, altri tre bivacchi, dove erano stati portati utensili, bombole di gas, torce, residui di cibo e materassi di fortuna: il tutto è stato successivamente ripulito da personale addetto. L’attività ha comunque permesso di trovare anche segni evidenti della fiorente attività di spaccio che in quei luoghi, ora bonificati, aveva il proprio centro: 40 grammi di cocaina, alcune dosi di eroina e hashish, quasi 5mila euro in contanti, un machete, bilancini e materiale per il confezionamento di dosi di droga.

Il monitoraggio delle zone interessate ai servizi proseguirà nel prossimo futuro, al fine di scongiurare il ricrearsi di condizioni di illegalità e degrado nelle stesse aree.