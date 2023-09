Cani in condizioni disumane, allevatore condannato a 4 mesi. La Ldnc: “Cerchiamo chi li adotti”

Grosseto. Una vicenda che è iniziata quasi 4 anni fa e che finalmente vede un primo lieto fine, anche se non ancora definitivo. A novembre 2019, infatti, i Carabinieri Forestali sequestrarono 33 cani da un allevamento in provincia di Grosseto, a Ribolla, perché le condizioni in cui erano detenuti erano incompatibili con il loro benessere. Gli animali, tra cui diversi labrador e cani corso di diverse età, furono quindi dati in custodia giudiziaria al canile convenzionato di Roccastrada. Tramite la propria sezione locale, Lndc Animal Protection si attivò subito per sporgere denuncia e seguire da vicino le sorti di questi poveri cani.

Ieri si è arrivati alla sentenza di primo grado contro l’allevatore, che è stato condannato a 4 mesi di arresto, oltre al pagamento di 4mila euro di risarcimento danni alle parti civili e delle spese legali. I cani sono stati sottoposti a confisca e i box in cui erano custoditi dovranno essere distrutti.

“Quello che ci interessa di più adesso è poter provvedere a dare un nuovo futuro a questi poveri animali, che in passato hanno sofferto e ne portano addosso i segni. Molti di loro infatti sono fobici e traumatizzati e hanno bisogno di un recupero comportamentale per essere aiutati ad affrontare la vita in maniera più serena, magari in una famiglia amorevole, e quindi faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo”, fa sapere Piera Rosati, presidente di Lndc Animal Protection.

“Si tratta di una sentenza di primo grado e quindi ancora soggetta a possibili modifiche in fase di eventuale appello. Ovviamente saremo presenti anche in quella sede per fare tutto il possibile affinché non si torni indietro su una decisione che permette a dei cani che hanno sofferto di avere una nuova possibilità di essere sereni. Per ora comunque siamo soddisfatti della vittoria portata a casa per dare giustizia a degli animali vittime di una mentalità che li vede solo come beni da cui trarre profitto”, commenta Michele Pezone, responsabile diritti animali di Lndc Animal Protection.