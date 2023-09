Grosseto. Incidente stradale ieri sera, intorno alle 20.40, in viale Europa, a Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, un ciclista di 48 anni è stato tamponato da un’auto: l’uomo è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Sul posto sono intervenute l’automedica 61 di Grosseto, l’ambulanza Blsd della Misericordia di Grosseto e la Polizia Municipale per i rilievi.