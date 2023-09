Grosseto. Incidente lungo la strada Grossetana, a Marina di Grosseto.

Oggi pomeriggio, poco dopo le 14.30, per cause in corso di accertamento, una bicicletta e una moto si sono scontrate: nell’impatto è rimasta ferita la ciclista, una donna di 44 anni, che è stata trasportata in codice 2 all’ospedale di Grosseto.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e l’ambulanza India della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia.