Controlli a tappeto della Municipale: sequestrata droga in alcune zone della città

Grosseto. Particolare attenzione nelle ultime due settimane da parte della Polizia Municipale di Grosseto al contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela del decoro e della sicurezza urbana nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria.

A seguito di numerose segnalazioni giunte al Comando di via Zanardelli, sono stati predisposti controlli mirati da parte del Nucleo operativo sicurezza e della sezione Prossimità della Municipale nelle zone segnalate. Servizi, questi, talvolta svolti in borghese al fine di reprimere lo spaccio e talvolta in divisa per prevenire il fenomeno e per ricevere eventuali informazioni sul posto da parte dei residenti.

E’ proprio per mezzo di queste informazioni da parte degli stessi residenti che il 18 agosto, in via Braille, di fronte ad un supermercato, è stato rinvenuto un quantitativo cospicuo di droga (31 grammi di hashish).

Il 21 agosto sono stati invece rinvenuto, all’interno della struttura dell’ex Iveco, nei pressi della ferrovia, circa 16 grammi di hashish, della cocaina, un bilancino di precisione e 500 euro in piccolo taglio.

A seguire, il 24 agosto, è stata sorpresa, sempre in via Braille, una persona che aveva da poco acquistato alcuni grammi di droga.

Il 28 agosto, infine, è stato individuato un nascondiglio in via Sauro, di fronte alla chiesa di San Giuseppe, dove sono stati rinvenuti un panetto di hashish e 10 ovuli di cocaina.

“Continuano senza sosta i controlli da parte degli agenti di Polizia Municipale – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale –, che negli ultimi 10 giorni hanno ritirato un quantitativo notevole di droga. Un risultato importante che testimonia ancora una volta l’efficacia dei controlli al contrasto di sostanze stupefacenti e la necessità di continuare su questa strada nell’ottica di una città più sicura. I controlli da parte della Polizia Municipale continueranno a tappeto con la fattiva collaborazione dei residenti, che meglio di altri conoscono la zona e i volti, ormai noti, dei cittadini dediti ad attività di spaccio. Una collaborazione, questa, dunque indispensabile ai fini della buona riuscita del contrasto. Rinnoviamo il nostro ringraziamento al Comandante Alessio Pasquini e a tutto il corpo di Polizia Municipale per la presenza costante sul territorio”.