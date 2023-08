Isola del Giglio (Grosseto). I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est sono intervenuti alle 17.50 a Giglio Campese, in via del Gronco, per una caduta dalla moto.

Nell’incidente è rimasta ferita una donna di 43 anni. Sull’isola è stato inviato un medico di emergenza con la Misericordia del Giglio ed è stato allertato l’elisoccorso Pegaso 2.

La donna è stata trasportata in codice 2 con l’elisoccorso all’ospedale di Grosseto.