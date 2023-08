Controlli della Polizia Stradale su autobus e Ncc: sei multe e un ritiro delle carte di circolazione

Grosseto. Nel mese di agosto, dato il notevole flusso di veicoli la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sulle principali strade, per verificare il rispetto delle norme che disciplinano l’attività dell’autotrasporto e assicurare il rispetto delle regole di mercato e di libera concorrenza.

In questa ottica, la Polizia Stradale di Grosseto ha concentrato le sue attenzioni sul trasporto nazionale e internazionale di persone, sia per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi, che per quanto attiene alla normativa in tema di tempi di guida e di riposo.

I controlli

Per questo sono state impegnate, soprattutto lungo l’Aurelia e la Grosseto-Siena, numerose pattuglie, che hanno proceduto al controllo di 7 autobus adibiti al trasporto di persone e di un veicolo con licenza di noleggio con conducente, accertando, complessivamente, 6 violazioni del Codice della Strada.

Tra queste, la mancanza di documenti relativi al veicolo o alle licenze, ma anche violazioni relative a inefficienze strutturali, come nel caso di pneumatici danneggiati, fino alla mancata compilazione del cosiddetto “foglio di servizio” per la corsa a noleggio, che ha comportato il ritiro della carta di circolazione con sospensione da 2 a 8 mesi, e l’immediata interruzione del servizio svolto.