Grosseto. Incidente sull’Aurelia, all’altezza di Rispescia.

Questa mattina, poco prima delle 8.30, per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate. Nell’impatto, è rimasto ferito un ragazzo di 18 anni, trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte con l’elisoccorso Pegaso 2.

Attivate anche l’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, la Polizia stradale.