Controlli dei Carabinieri al mercatino estivo: sequestrati vestiti, borse e bigiotteria contraffatti

Marina di Grosseto (Grosseto). Domenica 20 agosto, durante il consueto mercatino estivo che si tiene a cadenza quindicinale a Marina di Grosseto, in via XXVI maggio, la locale Stazione Carabinieri, nell’ambito degli ordinari ontrolli volti al rispetto delle norme vigenti, ha effettuato un’operazione mirata: in una bancarella sono stati trovati numerosi capi di abbigliamento, borse, accessori e bigiotteria di note griffe di lusso.

Effettuati i dovuti accertamenti, la merce non risultava originale, ma era pertanto contraffatta.

Il reato è stato contestato al commerciante ed il tutto è stato sequestrato dai militari: si tratta di 5 foulard, 14 tra borse, e pochette riportanti marchi contraffatti, 13 paia di orecchini, 11 bracciali, 1 cintura.

La merce è stata sequestrata e verrà distrutta.