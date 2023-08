Grosseto. Incidente stradale in via Scansanese, a Grosseto.

Ieri sera, alle 20, per cause in corso di accertamento, una moto è caduta e le due persone a bordo sono rimaste ferite: si tratta di un uomo di 63 anni e di una donna di 62 anni.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto: la donna in codice 2 e l’uomo in codice 1.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Grosseto e due ambulanze della Misericordia di Grosseto.