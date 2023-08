Persona scomparsa a Principina a Mare: scattate le ricerche

Aggiornamento ore 17.52: decollato l’elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo di Cecina per le ricerche aeree. In arrivo tra pochi minuti nella zona di Principina.

Principina a Mare (Grosseto). Un uomo di 83 anni è scomparsa questa mattina a Principina a Mare.

Non vedendolo rientrare dalla passeggiata mattutina in pineta in compagnia del cane, i familiari dell’uomo hanno dato l’allarme alle 14.40 circa di oggi pomeriggio.

Sul posto il funzionario dei Vigili del Fuoco di turno, una partenza dei pompieri ed è in arrivo il Pca (posto di comando avanzato) per coordinare le ricerche.

I Carabinieri di Grosseto sono sul posto.

Le ricerche

I Vigili del fuoco e i militari dell’Arma sono impegnati senza sosta nelle ricerche, aiutati dalla Protezione Civile, dalla squadra del Cisom, dalla Misericordia, dall’Humanitas e dai volontari dell’Associazione Polizia di Stato.

Per l’occasione è stato attivato il Piano provinciale ricerca persone scomparse, recentemente istituto dalla Prefettura di Grosseto, che individua precise e puntuali procedure di intervento.

Notizia in aggiornamento