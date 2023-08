Incidente in città: traffico bloccato

Aggiornamento ore 12.30: la carreggiata di viale Uranio interessata dall’incidente è stata riaperta. L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, ha visto coinvolte un’Audi e una Fiat Doblò.

Grosseto. Incidente stradale lungo viale Uranio, a Grosseto, questa mattina, intorno alle 11.30.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e una macchina è finita sullo spartitraffico che delimita la carreggiata.

Al momento, il traffico in direzione via Castiglionese, a partire dalla rotatoria all’altezza di via Cavalcanti, è bloccato per consentire alla Polizia Municipale, intervenuta sul posto, di fare i rilievi e al carro attrezzi di rimuovere i mezzi coinvolti nell’incidente.

Traffico rallentato, invece, sull’altra corsia, che da viale Uranio porta a via Aurelia Nord.

Notizia in aggiornamento