Anziano si accascia per un malore: soccorso e salvato dalla Polizia

Grosseto. Questa è la storia di Mario, di 85 anni, di Poggibonsi, in vacanza a Principina Mare, di Franco e Adele, due poliziotti della Questura di Grosseto.

I due poliziotti, mentre si trovavano per un servizio di pattugliamento nella frazione di Principina a Mare, per rafforzare i servizi di controllo del territorio, nelle zone di vacanza del comune di Grosseto, all’alba di qualche giorno fa, hanno notato un uomo riverso a terra ed un piccolo cane che gli stava vicino.

Gli agenti non ci hanno pensato un attimo, hanno fermato la Volante e soccorso l’anziano.

Mario era in stato di incoscienza, cianotico in volto e senza battito cardiaco, ma il polizotto Franco non si è perso d’animo e ha cominciato a praticare il massaggio cardiaco monitorando costantemente i parametri vitali dell’uomo, mentre la collega, Adele, era in collegamento telefonico con il personale sanitario del 118.

Dopo alcuni, interminabili minuti, il lieto fine: Mario ha ricominciato a respirare autonomamente, seppure con qualche difficoltà, ed è stato trasportato in ospedale dal personale del 118 per un controllo più approfondito.

Franco e Adele, dopo aver preso in custodia il cagnolino, hanno contattato la moglie di Mario. La donna, dopo un primo momento di paura per le sorti del marito, è stata presa sotto braccio dai poliziotti ed è stata accompagnata all’ospedale di Grosseto per stare accanto al marito.

Ora Mario è totalmente fuori pericolo, è a casa insieme alla moglie e al suo amato cagnolino, ma ha voluto incontrare e ringraziare calorosamente Franco e Adele, ai quali deve la vita.

“Questa è una storia di due eroi per caso, Franco e Adele, una storia di coraggio, di presenza – si legge in una nota della Questura –, di spirito di squadra e di senso del dovere”.