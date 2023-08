Blitz dei Carabinieri: smantellato bivacco della droga, scoperto uno straniero irregolare

Grosseto. Prosegue senza sosta l’attività di ricerca e disarticolazione delle sempre frequenti postazioni di spaccio di droga, che, data la conformazione del territorio della provincia di Grosseto, vengono allestite nelle aree boscate adiacenti alle strade di comunicazione principali.

Uno schema noto e per questo perseguito con costanza e tenacia dai Carabinieri del Comando provinciale di Grosseto, che spesso collabora con l’Arma del Gruppo Forestale di Grosseto, i cui componenti, per lo specifico impiego nelle aree rurali, sono in possesso di un ottimo corredo di conoscenza del territorio ed esperienza.

Il blitz

Nel corso della settimana, i militari della Stazione di Civitella Marittima e della Stazione forestale di Paganico sono intervenuti in un’area nel comune di Civitella Paganico, dove hanno sorpreso un cittadino straniero che sostava in un un bivacco: la perquisizione eseguita sul posto è stata negativa, tuttavia l’uomo, alla verifica in banca dati, è risultato irregolare sul territorio italiano, per cui sono state avviate le pratiche conseguenti previste dalla legge. Il covo, naturalmente, è stato smantellato e l’area verde ripristinata.

Gli uomini dell’Arma forestale hanno invece provveduto ad elevare una multa per l’abbandono di rifiuti.

I controlli

Il contrasto allo spaccio è proseguito anche a Grosseto, dove sono stati svolti servizi mirati in zone centrali e semi centrali: qui un uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di diversi tipi di droga.

Operazioni simili sono state condotte nella zona nord della provincia, in particolare a Massa Marittima, dove ad un giovane, a seguito di una perquisizione del veicolo e della sua abitazione, è stato trovato un panetto di hashish di circa 100 grammi, nonché un bilancino elettronico.