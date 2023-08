Grosseto. Incidente sul lavoro a Grosseto, in via Etruria.

Questa mattina, alle 12.43, per cause in corso di accertamento un uomo di 54 anni è caduto dall’alto in una buca di circa 5 metri ed è stato portato in codice 2 all’ospedale Misericordia.

Intervenuti anche i tecnici Asl del Pisll, l’ambulanza della Misericordia, l’automedica, i Vigili del Fuoco.