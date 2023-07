Grosseto. Incidente sull’Aurelia, in direzione di Roma, questa mattina, alle 10.15.

Per cause in corso di accertamento, un’auto ha perso il controllo ed è uscita di strada: nell’impatto, è rimasto ferito un uomo di 48 anni, trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Sassofortino, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.