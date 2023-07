Grosseto. Incidente stradale ieri sera, poco prima di mezzanotte, in via Senese, a Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 40 anni è caduto mentre era in sella alla sua moto ed è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia.

Sul posto, sono intervenute l’automedica di Grosseto e l’ambulanza della Misericordia di Grosseto.