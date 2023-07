Furti in abitazione, controlli a tappeto della Polizia: i consigli della Questura per prevenirli

Grosseto. Nello scorso fine settimana sono stati predisposti dalla Questura di Grosseto servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio ed in particolare per la prevenzione dei furti in abitazione, che, soprattutto nella stagione estiva, preoccupano tutti i cittadini.

L’operazione, realizzata con l’impiego di pattuglie delle Volanti, di pattuglie dedicate della Questura e di agenti in borghese, ha effettuato controlli nelle zone centrali e semicentrali del centro cittadino e nelle frazioni di Marina di Grosseto e Principina Mare, in questo periodo molto affollate di residenti e turisti.

Nell’ambito dei servizi, sono stati identificate complessivamente circa 700 persone e controllati circa 400 veicoli, è stato denunciato un uomo per reati contro il patrimonio ed è stato espulso un cittadino straniero perché trovato irregolare sul territorio nazionale.

I consigli contro i furti in abitazione

Oltre ai servizi dedicati e finalizzati al contrasto dei furti e delle rapine, che proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, la Polizia di Stato ricorda a tutti i cittadini che è opportuno, per prevenire i furti in abitazione, mettere in atto i seguenti consigli di massima:

rendere sicure porte e finestre, ideale è una porta blindata con serratura antifurto e spioncino;

se si abita al piano terra o in una casa singola, la sicurezza è possibile anche per le finestre, adottando vetri antisfondamento o ricorrendo alle grate, purché abbiano una robustezza che scoraggi i malviventi (con uno spazio tra le sbarre che non superi i 12 centimetri):

se possibile dotare la casa di un idoneo sistema di antifurto elettronico;

assicurarsi, uscendo e rientrando, che la porta di casa e il portone del palazzo restino ben chiusi;

se si dispone di un’apertura a distanza e qualcuno suona, è meglio non aprire senza essere certi dell’identità di chi vuole entrare;

in genere è meglio non far sapere quante persone vivono in casa;

non è opportuno far sapere, al di fuori dell’ambiente familiare, se in casa ci siano oggetti di valore o cassaforte o centralina dell’allarme;

è meglio non tenere grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore, che vanno depositati in luoghi sicuri;

è utile fotografare tutte le cose di valore che si ritenga possano essere oggetto di furto;

se si è in casa chiudere la porta con la chiave; se ci si sente in pericolo chiamare subito il 112;

se si perdono le chiavi di casa o si subisce uno scippo o un borseggio, cambiare la serratura.

Di seguito alcuni consigli da seguire quando si esce di casa per brevi periodi:

lasciare qualche luce accesa o radio o televisione in funzione può scoraggiare i ladri;

chiudere sempre la porta a chiave e non lasciare le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi alla portata di tutti;

ricordare che eventuali messaggi sulla porta dimostrano che in casa non c’è nessuno;

sensibilizzare i vicini affinché ci sia reciproca attenzione a rumori sospetti sul pianerottolo o nell’appartamentio, nel caso, non esitare a chiamare il 112;

se tornando a casa si trova la porta aperta o chiusa dall’interno, non entrare; si potrebbe scatenare una reazione nell’eventuale ladro che si vede scoperto; non fare azioni avventate e telefonare subito al 112.

Infine, alcune buone prassi da seguire per assenze da casa per lunghi periodi, come le vacanze:

non far sapere ad estranei i programmi di viaggi e vacanze, evitando di pubblicare su social network i programmi di viaggio;

se possibile evitare l’accumularsi di posta e pubblicità nella cassedda delle lettere, chiedendo ad un vicino di ritirarla durante l’assenza;

non divulgare la data del rientro, evitando di dare indicazioni a riguardo anche nella segreteria telefonica.

Seguire questi consigli può aiutare gli agenti della Polizia a garantire a tutti i cittadini un’estate tranquilla.