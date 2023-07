Controlli dei Carabinieri in via Roma e alla stazione: sequestrati un coltello e droga

Grosseto. Tra le campagne operative svolte dai Carabinieri nella provincia di Grosseto., un ruolo sempre importante è rivestito dal contrasto al consumo ed allo spaccio di stupefacenti, che in questo periodo, viste anche le presenze estive di gruppi di giovani, potrebbe registrare un aumento rispetto ad altri periodi dell’anno.

Nel corso della settimana appena trascorsa, quindi, i Carabinieri delle stazioni urbane di Grosseto e del Nucleo operativo hanno svolto una serie di operazioni preventive e repressive. A dare manforte, due squadre di Carabinieri provenienti dalla Compagnia di intervento operativo (Cio) del 6° Battaglione Carabinieri “Toscana”, che da Firenze sono arrivati nel capoluogo per aumentare il volume dei controlli.

I controlli

L’area interessata dalle attività è stata la città di Grosseto, con maggiore attenzione alle zone che dalla stazione ferroviaria arrivano a piazza Fratelli Rosselli: osservate speciali via Roma e le strade limitrofe, di recente teatro di alcuni episodi di violenza che hanno destato molto allarme nella popolazione residente e non.

Nel corso di più giorni, quattro persone sono state trovate in possesso di quantità di vari tipi di droga, in particolare hashish, eroina e cocaina, verosimilmente organizzata per essere venduta. In tutto circa 50 grammi, che sono stati sequestrati. Le persone sono stati al momento segnalati alla Procura di Grosseto. Un altro uomo, al controllo dei Carabinieri, è stato sorpreso con un coltello con lama della lunghezza totale di 15 centimetri, anche questo sequestrato.

Non sono mancati controlli ad alcuni locali, anche questi oggetto di segnalazioni non solo per presunti spacci, ma anche per schiamazzi e situazioni di potenziale pericolo. Le verifiche in questo campo non hanno tuttavia fatto emergere particolari elementi di criticità.

L’operazione dei Carabinieri ha permesso di identificare e controllare in tutto circa 200 persone.